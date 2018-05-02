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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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02.05.2018  00:18

Колишній нападник Дніпра стане партнером Коноплянки?

Нікола Калінич

Нападник Мілана Нікола Калінич залишить клуб влітку.

За інформацією порталу Tuttomercatoweb.com, в трансфері 30-річного хорвата зацікавлені Спартак і Шальке.

Клуби вже обговорювали можливий трансфер Калініча з його агентами.

Цей сезон форвард проводить в Мілані на правах оренди, проте після його закінчення клуб зобов'язаний викупити його за 20 мільйонів євро у Фіорентини, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що Калінич може перейти в китайський клуб. 





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