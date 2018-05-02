Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
284 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 00:18
Колишній нападник Дніпра стане партнером Коноплянки?
|Нікола Калінич
Нападник Мілана Нікола Калінич залишить клуб влітку.
За інформацією порталу Tuttomercatoweb.com, в трансфері 30-річного хорвата зацікавлені Спартак і Шальке.
Клуби вже обговорювали можливий трансфер Калініча з його агентами.
Цей сезон форвард проводить в Мілані на правах оренди, проте після його закінчення клуб зобов'язаний викупити його за 20 мільйонів євро у Фіорентини, пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що Калінич може перейти в китайський клуб.
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