Захисник Маріуполя не зіграє з Динамо

У Маріуполя перед матчем 30-го туру Прем'єр-ліги є кадрові проблеми.

За інформацією каналу Футбол 1, майбутній матч пропустить захисник Євген Неплях, який відновлюється від травми.

Раніше повідомлялося, що команді в київському матчі також не допоможе основний голкіпер Рустам Худжамов.

Нагадаємо, що поєдинок Динамо - Маріуполь відбудеться в п'ятницю, 4 травня.

Як відомо, у Прем'єр-лізі прийняли рішення щодо 31-го туру чемпіонату.