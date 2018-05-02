Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
63 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 16:43
Захисник Маріуполя не зіграє з Динамо
У Маріуполя перед матчем 30-го туру Прем'єр-ліги є кадрові проблеми.
За інформацією каналу Футбол 1, майбутній матч пропустить захисник Євген Неплях, який відновлюється від травми.
Раніше повідомлялося, що команді в київському матчі також не допоможе основний голкіпер Рустам Худжамов.
Нагадаємо, що поєдинок Динамо - Маріуполь відбудеться в п'ятницю, 4 травня.
Як відомо, у Прем'єр-лізі прийняли рішення щодо 31-го туру чемпіонату.
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