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02.05.2018  17:36

Срна і Вукоєвіч створили ветеранську збірну Хорватії

Даріо Срна

Капітан Шахтаря Даріо Срна і екс-футболіст Динамо Огнен Вукоєвич стали одними з ініціаторів створення ветеранської збірної Хорватії.

Президент Хорватського футбольного союзу Давор Шукер і екс-гравці збірної Хорватії Йосип Шимунич і Івіца Оліч також приєдналися до даної ініціативи.

Ветеранська збірна Хорватії братиме участь в різних турнірах на батьківщині, в Європі і світі, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Срна може продовжити кар'єру в Туреччині.





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