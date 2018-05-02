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76 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 17:36
Срна і Вукоєвіч створили ветеранську збірну Хорватії
|Даріо Срна
Капітан Шахтаря Даріо Срна і екс-футболіст Динамо Огнен Вукоєвич стали одними з ініціаторів створення ветеранської збірної Хорватії.
Президент Хорватського футбольного союзу Давор Шукер і екс-гравці збірної Хорватії Йосип Шимунич і Івіца Оліч також приєдналися до даної ініціативи.
Ветеранська збірна Хорватії братиме участь в різних турнірах на батьківщині, в Європі і світі, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Срна може продовжити кар'єру в Туреччині.
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