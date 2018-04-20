Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
751 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
20.04.2018  11:37

Срна може продовжити кар'єру в Туреччині

Даріо Срна

Хорватський захисник Шахтаря Даріо Срна може продовжити кар’єру в Туреччині.

Він отримав пропозицію від одного із турецьких грандів.

До Суперліги Срна може перебратись в статусі вільного агента, оскільки чинна угода із гірниками спливає 30 червня 2018 року. Керівництво Шахтаря досі не запропонувало хорвату новий контракт.

Однак навіть в разі підписання угоди із турецьким клубом Даріо не зможе зіграти раніше 22 серпня 2018 року. Адже саме тоді спливає 17-місячний термін дискваліфікації хорвата після позитивної проби на допінг, пише Footballhub.

Раніше сам Срна заявив, що влітку змінить клуб.





Читай також
Срна розповів, чому вирішив відмовити Барселоні
Срна про допінг: Я не винен
Срна стане головним тренером лідера Першої ліги - ЗМІ
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
14:09
Футбол. Скандальний суддя з Криму розповів росЗМІ про "жахи", які він пережив через свій російський паспорт
13:52
Футбол. Маркевич змінив свою думку щодо Динамо
13:21
Футбол. Шахтар виплатив частину грошей за бразильського хавбека
13:10
Футбол. Манчестер Юнайтед встановив цінник на футболіста, якого має замінити Фред
12:38
Футбол. Маркевич радий, що Хачеріді поставили на місце
12:29
Біатлон. Українка тренуватиме збірну Польщі
12:16
Футбол. В кінці сезону Арсенал залишиться без головного тренера
12:00
Бокс. Колишній тренер Тайсона ставить на Ломаченка в бою з Лінаресом
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!