Срна може продовжити кар'єру в Туреччині

Даріо Срна

Хорватський захисник Шахтаря Даріо Срна може продовжити кар’єру в Туреччині.

Він отримав пропозицію від одного із турецьких грандів.

До Суперліги Срна може перебратись в статусі вільного агента, оскільки чинна угода із гірниками спливає 30 червня 2018 року. Керівництво Шахтаря досі не запропонувало хорвату новий контракт.

Однак навіть в разі підписання угоди із турецьким клубом Даріо не зможе зіграти раніше 22 серпня 2018 року. Адже саме тоді спливає 17-місячний термін дискваліфікації хорвата після позитивної проби на допінг, пише Footballhub.

Раніше сам Срна заявив, що влітку змінить клуб.