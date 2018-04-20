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751 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]20.04.2018 11:37
Срна може продовжити кар'єру в Туреччині
|Даріо Срна
Хорватський захисник Шахтаря Даріо Срна може продовжити кар’єру в Туреччині.
Він отримав пропозицію від одного із турецьких грандів.
До Суперліги Срна може перебратись в статусі вільного агента, оскільки чинна угода із гірниками спливає 30 червня 2018 року. Керівництво Шахтаря досі не запропонувало хорвату новий контракт.
Однак навіть в разі підписання угоди із турецьким клубом Даріо не зможе зіграти раніше 22 серпня 2018 року. Адже саме тоді спливає 17-місячний термін дискваліфікації хорвата після позитивної проби на допінг, пише Footballhub.
Раніше сам Срна заявив, що влітку змінить клуб.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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