Ліверпуль встановив єврокубковий рекорд

Ліверпуль встановив рекорд Ліги чемпіонів за результативністю в одному сезоні.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу команда Юргена Клоппа двічі забила Ромі.

RECORD: AS Roma - Liverpool 1-2: Liverpool becomes the first side to score 46 goals in a single European campaign #UCL @LFC #ROMLIV