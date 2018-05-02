Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
231 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 22:46
Ліверпуль встановив єврокубковий рекорд
Ліверпуль встановив рекорд Ліги чемпіонів за результативністю в одному сезоні.
У матчі-відповіді 1/2 фіналу команда Юргена Клоппа двічі забила Ромі.
RECORD: AS Roma - Liverpool 1-2: Liverpool becomes the first side to score 46 goals in a single European campaign #UCL @LFC #ROMLIV— Gracenote Live (@GracenoteLive) 2 травня 2018 р.
Всього у "червоних" в нинішньому розіграші ЛЧ вже 46 голів в 14 матчах, що є не тільки найкращим результатом в історії турніру, а й єврокубків взагалі.
Раніше рекорд результативності в Лізі чемпіонів належав Барселоні, яка в сезоні-1999/00 забила 16 матчах 45 м'ячів.
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