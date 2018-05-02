Ліверпуль встановив єврокубковий рекорд

Ліверпуль встановив рекорд Ліги чемпіонів за результативністю в одному сезоні.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу команда Юргена Клоппа двічі забила Ромі.

RECORD: AS Roma - Liverpool 1-2: Liverpool becomes the first side to score 46 goals in a single European campaign #UCL @LFC #ROMLIV — Gracenote Live (@GracenoteLive) 2 травня 2018 р.

Всього у "червоних" в нинішньому розіграші ЛЧ вже 46 голів в 14 матчах, що є не тільки найкращим результатом в історії турніру, а й єврокубків взагалі.

Раніше рекорд результативності в Лізі чемпіонів належав Барселоні, яка в сезоні-1999/00 забила 16 матчах 45 м'ячів.