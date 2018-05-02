Ліверпуль зіграє з Реалом у фіналі Ліги чемпіонів
Римська Рома на своєму полі обіграла англійський Ліверпуль у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Проте, за сумою двох матчів у фінал вийшли мерсисайдці.
Як відомо, перший поєдинок між цими командами завершився перемогою команди Юргена Клоппа з рахунком 5:2.
Нагадаємо, напередодні мадридський Рел оформив вихід до фіналу, зігравши унічию з мюнхенською Баварією.
Ліга чемпіонів-2017/18
1/2 фіналу
Матч-відповідь
2 травня
Рома (Італія) - Ліверпуль (Англія) - 4:2 (1:2, 3:0)
Голи: 0:1 - 9 Мане, 1:1 - 15 автогол Мілнер, 1:2 - 35 Вейналдум, 2:2 - 54 Джеко, 3:2 - 86 Наінгголан, 4:2 – 90, пенальті Наінгголан
Рома: Аліссон, Фасіо, Манолас, Коларов, Пеллегріні (Ундер, 53), Флоренці, Наінгголан, де Россі (Гоналон, 69), Ель-Шаараві (Антонуччі, 75), Шик, Джеко
Ліверпуль: Каріус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд (Клайн, 90), ван Дейк, Фірміно (Соланке, 87), Вейналдум, Салах, Мілнер, Мане (Клаван, 83), Хендерсон.
Попередження: Ловрен (44), Флоренці (77), Манолас (84), Робертсон (84), Соланке (90)
YYEEEEESSSSSSSSSS!!!! Kiev here we come!!! 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/NIVKjLHCiy— Liverpool FC (@LFC) 2 травня 2018 р.
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