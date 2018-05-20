Більше 2200 уболівальників Реала повернули квитки на фінал ЛЧ в Києві

Вболівальники Реала повернули понад 2200 квитків на фінал Ліги чемпіонів, в якому Реал зіграє проти Ліверпуля 26 травня в Києві.

Про це повідомляє AS.

Раніше клуб розподілив 12802 квитків між 24268 вболівальниками, володарями абонемента Реала.

Проблеми з логістикою і завищені ціни в Києві змушують уболівальників повертати квитки. Більше 2200 фанатів повернули квитки, пославшись на ряд логістичних труднощів, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Реал активував продаж квитків по резервних списках.