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20.05.2018  10:38

Більше 2200 уболівальників Реала повернули квитки на фінал ЛЧ в Києві

 

Вболівальники Реала повернули понад 2200 квитків на фінал Ліги чемпіонів, в якому Реал зіграє проти Ліверпуля 26 травня в Києві.

Про це повідомляє AS.

Раніше клуб розподілив 12802 квитків між 24268 вболівальниками, володарями абонемента Реала.

Проблеми з логістикою і завищені ціни в Києві змушують уболівальників повертати квитки. Більше 2200 фанатів повернули квитки, пославшись на ряд логістичних труднощів, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Реал активував продаж квитків по резервних списках.





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