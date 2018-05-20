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20.05.2018  14:46

Шевченко довикликав Сидорчука до збірної

Сергій Сидорчук / fcdynamo.kiev.ua

Півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук отримав виклик в збірну України і 23-го травня приєднається до головної команди.

Динамівець буде готуватися до товариських поєдинків синьо-жовтих проти збірних Албанії і Марокко нарівні з іншими "збірниками". Таке рішення Андрій Шевченко прийняв після того, як футболіст відновився після травми.

Нагадаємо, що раніше в списку Андрія Шевченка, викликаних на контрольні матчі футболістів Сидорчук був відсутній, пише zbirna.com.

Раніше була інформація, що Сидорчук уперше за сім місяців потрапив до заявки Динамо.





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