Ворскла здобула бронзу, перемігши Зорю, Верес і Маріуполь сильнішого не виявили

Полтавська Ворскла, перемігши в 32-му турі УПЛ Зорю (2:0), завоювала бронзові нагороди УПЛ.

За полтавців відзначилися Кулач на 66-й хвилині та Васін на 90-й.

Посівши третє місце, Ворскла повторила своє досягнення 21-річної давнини.

У іншій грі туру Верес на своєму полі розійшовся миром з Маіуполем (1:1).

За господарів відзначився Кожанов на 61-й хвилині, а за азовців Діденко на 79-й хвилині матчу.

Нагадаємо, що напередодні Динамо переграло Шахтар.

Чемпіонат України

32-й тур

20 травня

Ворскла - Зоря 2:0 (0:0)

1:0 – 66 Кулач, 2:0 – 90 Васін.

Ворскла – Шуст, Чижов, Сапай, Пердута, Даллку, Кравченко (Скляр, 81), Чеснаков, Кобахідзе (Васін, 85), Шарпар, Ребенок, Кулач (Сергійчук, 72).

Зоря – Лунін, Чечер (Прийма, 71), Опанасенко, Сваток, Громов, Андрієвський, Сілас (Кочергін, 70), Караваєв, Чеберко, Юрі (Луньов, 46), Фаупала.

Попередження: Юрі (41), Кулач (67), Ребенок (87), Опанасенко (88).

Верес - Маріуполь 1:1 (0:0)

1:0 – 61 Кожанов, 1:1 – 79 Діденко.

Верес – Сарнавський, Сімінін, Приймак, Адамюк, Мягков (Волошинович, 80), Каленчук, Карасюк, Кожанов, Лук'янчук (Каменюка, 84), Куліш (Морозенко, 89), Степанюк.

Маріуполь – Гальчук, Кірюханцев, Биков, Дава, Тищенко, Ігнатенко, Пихальонок (Діденко, 70), Чурко (Болбат, 58), Мішньов (Коробенко, 77), Тотовицький, Борячук.

Предупреждения: Тотовицький (43), Ігнатенко (58), Степанюк (58), Сімінін (69), Борячук (71), Каленчук (81).

Вилучення: Сімінін (86).

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