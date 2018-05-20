Шахтар продасть Фреда дорожче ніж Фернандінью та Тейшейру

Фред

Донецький Шахтар має намір продати Фреда за вищу ціну ніж Фернандінью та Тейшейру.

Про це запевнив власник гірників Ринат Ахметов.

"Ми продамо бразильського півзахисника (Фред - ред) в хороший і сильний клуб, не сумнівайтеся в цьому", - заявив керманич Шахтаря.

"За скільки? Це я не можу поки сказати. Можу тільки сказати, що Фред обійдеться потенційному покупцеві дорожче, ніж Фернандінью і навіть дорожче, ніж Алекс Тейшейра", - додав функціонер.

"На місце Фреда прийде молодий бразильський гравець, скоро ви все самі побачите, - цитує Ахметова FootBoom.

Раніше повідомлялося, що футбольні агенти мають намір "збити" ціну на Фреда.