Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
138 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 23:09
Шахтар продасть Фреда дорожче ніж Фернандінью та Тейшейру
|Фред
Донецький Шахтар має намір продати Фреда за вищу ціну ніж Фернандінью та Тейшейру.
Про це запевнив власник гірників Ринат Ахметов.
"Ми продамо бразильського півзахисника (Фред - ред) в хороший і сильний клуб, не сумнівайтеся в цьому", - заявив керманич Шахтаря.
"За скільки? Це я не можу поки сказати. Можу тільки сказати, що Фред обійдеться потенційному покупцеві дорожче, ніж Фернандінью і навіть дорожче, ніж Алекс Тейшейра", - додав функціонер.
"На місце Фреда прийде молодий бразильський гравець, скоро ви все самі побачите, - цитує Ахметова FootBoom.
Раніше повідомлялося, що футбольні агенти мають намір "збити" ціну на Фреда.
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