Мессі виграв п'яту Золоту бутсу і встановив черговий рекорд

Ліонель Мессі

Форвард Барселони Ліонель Мессі став володарем "Золотої бутси" за підсумками сезону-2017/18.

У чемпіонаті Іспанії Мессі забив 34 голи в 36 матчах (68 очок). Другий рядок у гонці бомбардирів зайняв Мохамед Салах з Ліверпуля (32 голи), третій - Харрі Кейн з Тоттенгема (30 голів).



Мессі встановив новий рекорд за кількістю Золотих бутс. Його головний конкурент Кріштіану Роналду вигравав трофей чотири рази.

Як відомо, раніше Мессі назвав свою мотивацію у футболі.