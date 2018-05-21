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743 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 08:59
Мессі виграв п'яту Золоту бутсу і встановив черговий рекорд
|Ліонель Мессі
Форвард Барселони Ліонель Мессі став володарем "Золотої бутси" за підсумками сезону-2017/18.
У чемпіонаті Іспанії Мессі забив 34 голи в 36 матчах (68 очок). Другий рядок у гонці бомбардирів зайняв Мохамед Салах з Ліверпуля (32 голи), третій - Харрі Кейн з Тоттенгема (30 голів).
Мессі встановив новий рекорд за кількістю Золотих бутс. Його головний конкурент Кріштіану Роналду вигравав трофей чотири рази.
Як відомо, раніше Мессі назвав свою мотивацію у футболі.
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