Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
290 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 11:12
У Ворсклі розповіли, коли погасять борги перед гравцями
Президент Ворскли Роман Черняк збирається погасити всі борги до наступного сезону.
Про це він заявив у коментарі Футбол 1.
"Зараз у всіх команд Прем'єр-ліги є фінансові проблеми. Ми вирішуємо свої проблеми. Сьогодні прекрасно розуміємо, що нам потрібна кваліфікація в Лігу Європи", - сказав він.
"Ми працюємо над тим, щоб погасити всі борги, вони не дуже великі. Думаю, що ми їх закриємо до початку розіграшу", - підсумував Черняк.
Раніше повідомлялося, що Ворскла здобула бронзу, перемігши Зорю.
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