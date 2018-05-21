У Ворсклі розповіли, коли погасять борги перед гравцями

Президент Ворскли Роман Черняк збирається погасити всі борги до наступного сезону.

Про це він заявив у коментарі Футбол 1.

"Зараз у всіх команд Прем'єр-ліги є фінансові проблеми. Ми вирішуємо свої проблеми. Сьогодні прекрасно розуміємо, що нам потрібна кваліфікація в Лігу Європи", - сказав він.

"Ми працюємо над тим, щоб погасити всі борги, вони не дуже великі. Думаю, що ми їх закриємо до початку розіграшу", - підсумував Черняк.

Раніше повідомлялося, що Ворскла здобула бронзу, перемігши Зорю.