Нападник Ворскли став найкращим в 32-му турі УПЛ

Форвард Ворскли Владислав Кулач став найкращим гравцем 32-го туру УПЛ.

У матчі за бронзу із Зорею він провів на полі 72 хвилини і забив перший гол.

У голосуванні він на один голос випередив хавбека Динамо Віктора Циганкова.

Всього в поточному сезоні Кулач провів 25 матчів, забив 8 голів і віддав 2 гольові передачі.