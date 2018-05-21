Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
42 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 12:19
Нападник Ворскли став найкращим в 32-му турі УПЛ
Форвард Ворскли Владислав Кулач став найкращим гравцем 32-го туру УПЛ.
У матчі за бронзу із Зорею він провів на полі 72 хвилини і забив перший гол.
У голосуванні він на один голос випередив хавбека Динамо Віктора Циганкова.
Всього в поточному сезоні Кулач провів 25 матчів, забив 8 голів і віддав 2 гольові передачі.
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