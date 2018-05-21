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21.05.2018  14:44

Півзахисник Динамо може продовжити кар'єру в Мексиці

Дерліс Гонсалес

Хавбек Динамо Дерліс Гонсалес може продовжити кар'єру в чемпіонаті Мексики.

Про це повідомляє superlider.mx з посиланням на ABC Deportes.

Єдиною командою, яка готова викупити у Динамо Гонсалеса, є мексиканський Монтеррей. Також повідомляється, що в оренді 24-річного парагвайця зацікавлена ​​Бенфіка, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що Динамо хоче продати Гонсалеса влітку.





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