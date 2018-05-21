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174 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 14:44
Півзахисник Динамо може продовжити кар'єру в Мексиці
|Дерліс Гонсалес
Хавбек Динамо Дерліс Гонсалес може продовжити кар'єру в чемпіонаті Мексики.
Про це повідомляє superlider.mx з посиланням на ABC Deportes.
Єдиною командою, яка готова викупити у Динамо Гонсалеса, є мексиканський Монтеррей. Також повідомляється, що в оренді 24-річного парагвайця зацікавлена Бенфіка, пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що Динамо хоче продати Гонсалеса влітку.
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