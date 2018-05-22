Шевченко забив і віддав гольовий пас в прощальному матчі Пірло. ВІДЕО

Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зіграв у прощальному матчі екс-гравця Мілана і Ювентуса Андреа Пірло.

Шевченко відкрив рахунок в матчі вже на першій хвилині.

Пізніше він оформив гольовий пас на Кларенса Зеєдорфа.

На 56-й хвилині українця замінили.

Раніше повідомлялося, що Шевченко і Воронін зіграють в благодійному матчі Легенди футболу в Києві.