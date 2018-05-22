Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
941 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 08:45
Шевченко забив і віддав гольовий пас в прощальному матчі Пірло. ВІДЕО
|Андрій Шевченко
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зіграв у прощальному матчі екс-гравця Мілана і Ювентуса Андреа Пірло.
Шевченко відкрив рахунок в матчі вже на першій хвилині.
Пізніше він оформив гольовий пас на Кларенса Зеєдорфа.
На 56-й хвилині українця замінили.
Раніше повідомлялося, що Шевченко і Воронін зіграють в благодійному матчі Легенди футболу в Києві.
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