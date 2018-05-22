Клуб Ярмоленка отримав нового головного тренера

Люсьен Фавр

Дортмундська Боруссія оголосила про призначення Люсьєна Фавра на посаду головного тренера.

З 60-річним швейцарським фахівцем підписано контракт до червня 2020 року.

🤝 Lucien #Favre wird Cheftrainer beim BVB!



Der 60-jährige Schweizer erhält einen Vertrag bis 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣!



🗯 "Borussia Dortmund zu trainieren, ist eine reizvolle Aufgabe, die ich sehr gerne übernehme!" pic.twitter.com/h7v0G1Lb6f — Borussia Dortmund (@BVB) 22 травня 2018 р.

У минулому сезоні Фавр працював головним тренером Ніцци, з якою зайняв 8-е місце в Лізі 1.

Раніше фахівець вже працював в Німеччині: з 2007 по 2009 рік він очолював Герту, а з 2011 по 2015 - менхенгладбахську Боруссію.

Як відомо, нещодавно з'явилася інформація, що Ярмоленко залишиться в Боруссії.