Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
832 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 12:54
Клуб Ярмоленка отримав нового головного тренера
|Люсьен Фавр
Дортмундська Боруссія оголосила про призначення Люсьєна Фавра на посаду головного тренера.
З 60-річним швейцарським фахівцем підписано контракт до червня 2020 року.
🤝 Lucien #Favre wird Cheftrainer beim BVB!— Borussia Dortmund (@BVB) 22 травня 2018 р.
Der 60-jährige Schweizer erhält einen Vertrag bis 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣!
🗯 "Borussia Dortmund zu trainieren, ist eine reizvolle Aufgabe, die ich sehr gerne übernehme!" pic.twitter.com/h7v0G1Lb6f
У минулому сезоні Фавр працював головним тренером Ніцци, з якою зайняв 8-е місце в Лізі 1.
Раніше фахівець вже працював в Німеччині: з 2007 по 2009 рік він очолював Герту, а з 2011 по 2015 - менхенгладбахську Боруссію.
Як відомо, нещодавно з'явилася інформація, що Ярмоленко залишиться в Боруссії.
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