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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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19.05.2018  16:17

Ярмоленко залишиться в Боруссії

Андрій Ярмоленко

Український хавбек дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко не планує покидати клуб влітку.

Про це рохповів сам гравець

"Як і всі вболівальники, дізнався про свій можливий відхід зі ЗМІ. Зі мною в клубі на цю тему ніхто не розмовляв – це питання навіть не піднімалося. Не знаю, звідки ноги ростуть", – цитує Ярмоленка Команда 1.

Раніше повідомлялося, що Боруссія планує виставити українця на трансфер.

Нагадаємо, що Ярмоленко відзначився голом за дортмундців у товариській грі.





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