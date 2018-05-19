Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
357 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 16:17
Ярмоленко залишиться в Боруссії
|Андрій Ярмоленко
Український хавбек дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко не планує покидати клуб влітку.
Про це рохповів сам гравець
"Як і всі вболівальники, дізнався про свій можливий відхід зі ЗМІ. Зі мною в клубі на цю тему ніхто не розмовляв – це питання навіть не піднімалося. Не знаю, звідки ноги ростуть", – цитує Ярмоленка Команда 1.
Раніше повідомлялося, що Боруссія планує виставити українця на трансфер.
Нагадаємо, що Ярмоленко відзначився голом за дортмундців у товариській грі.
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