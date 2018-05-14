Боруссія вирішила продати Ярмоленка?

Дортмундська Боруссія влітку спробує позбутися вінгера Андрія Ярмоленко в рамках "чистки" складу.

Про це повідомляє Bild.

За твердженням джерела, українець "не виправдав очікувань" клубу і тому Джмелі спробують попрощатися з ним, як і з захисником Джеремі Тольяном.

Але в якому вигляді гравці можуть покинути команду - оренда або продаж - не уточнюється, пише sportarena.com.

Раніше повідомлялося, що Боруссія підпише конкурента для Ярмоленка.