Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
770 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.05.2018 15:07
Боруссія вирішила продати Ярмоленка?
Дортмундська Боруссія влітку спробує позбутися вінгера Андрія Ярмоленко в рамках "чистки" складу.
Про це повідомляє Bild.
За твердженням джерела, українець "не виправдав очікувань" клубу і тому Джмелі спробують попрощатися з ним, як і з захисником Джеремі Тольяном.
Але в якому вигляді гравці можуть покинути команду - оренда або продаж - не уточнюється, пише sportarena.com.
Раніше повідомлялося, що Боруссія підпише конкурента для Ярмоленка.
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