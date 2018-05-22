ІДІЛ погрожує терактами у Києві під час фіналу Ліги чемпіонів

ІДІЛ погрожують фанатам Ліверпуля та Реала атаками зі зброєю у Києві.

Про це інформує The Sun.

Саме такі повідомлення були оголошені у закритих групах терористів у Telegram.

Організатори закликають поодиноких терористів самостійно здійснювати напади у центрі столиці України.

Щоправда, авторитетні експерти запевнили, що у терористів немає можливостей здійснити атаки у Києві. "Скоріш за все, це сигнал перед чемпіонатом світу в Росії. Цей турнір – їхня справжня ціль", – цитує британського розвідника Олі Вілшера football24.ua.

Раніше була інформація, що ІДІЛ погрожує Путіну атаками під час Мундіалю.