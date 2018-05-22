Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
160 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 15:20
ІДІЛ погрожує терактами у Києві під час фіналу Ліги чемпіонів
ІДІЛ погрожують фанатам Ліверпуля та Реала атаками зі зброєю у Києві.
Про це інформує The Sun.
Саме такі повідомлення були оголошені у закритих групах терористів у Telegram.
Організатори закликають поодиноких терористів самостійно здійснювати напади у центрі столиці України.
Щоправда, авторитетні експерти запевнили, що у терористів немає можливостей здійснити атаки у Києві. "Скоріш за все, це сигнал перед чемпіонатом світу в Росії. Цей турнір – їхня справжня ціль", – цитує британського розвідника Олі Вілшера football24.ua.
Раніше була інформація, що ІДІЛ погрожує Путіну атаками під час Мундіалю.
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