Легенда Динамо прийняв участь у відкритті дитячого майданчика. ФОТО. ВІДЕО

Відкриття дитячого майданчика

Екс-голкіпер Динамо Олександр Шовковський взяв участь у відкритті дворової площадки для любителів спорту.

Про це повідомив сам колишній голкіпер на своїй сторінці у fecabook.

"Близько двох місяців тому мені запропонували взяти участь у проекті Передай Пас з облаштування та оновленнz дворових майданчиків", - повідомив легендарний кіпер Динамо.

"В рамках цієї ініціативи в 12 містах України будуть оновлені і оснащені 14 майданчиків для любителів спорту і футболу зокрема", - зазначив СаШо.

"І ось сьогодні 22 травня в рамках це проекту відбулося відкриття першого майданчика", - написав Шовковський.

Раніше повідомлялося, що напррикінці травня Шовковський презентує автобіографію.