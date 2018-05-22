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158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 16:59
Легенда Динамо прийняв участь у відкритті дитячого майданчика. ФОТО. ВІДЕО
|Відкриття дитячого майданчика
Екс-голкіпер Динамо Олександр Шовковський взяв участь у відкритті дворової площадки для любителів спорту.
Про це повідомив сам колишній голкіпер на своїй сторінці у fecabook.
"Близько двох місяців тому мені запропонували взяти участь у проекті Передай Пас з облаштування та оновленнz дворових майданчиків", - повідомив легендарний кіпер Динамо.
"В рамках цієї ініціативи в 12 містах України будуть оновлені і оснащені 14 майданчиків для любителів спорту і футболу зокрема", - зазначив СаШо.
"І ось сьогодні 22 травня в рамках це проекту відбулося відкриття першого майданчика", - написав Шовковський.
Раніше повідомлялося, що напррикінці травня Шовковський презентує автобіографію.
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