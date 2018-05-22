Наполі очолить триразовий переможець ЛЧ

Карло Анчелотті

Наполі домовився з Карло Анчелотті з приводу призначення на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

На цій посаді 58-річний фахівець повинен змінити Мауріціо Саррі.

За інформацією джерела перешкодити призначенню Анчелотті може тільки рішення Саррі залишитися в Наполі.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс не вів переговорів ні з одним іншим фахівцем.

Від імені Анчелотті в переговорах брав участь юрист з Парми.

Сам Анчелотті розраховував на пропозицію від Арсеналу, але не дочекався його і задоволений тим, що повернеться працювати на Батьківщину в Італію, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Анчелотті включив у свою команду-мрії Андрія Шевченка.