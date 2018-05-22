Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
425 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 22:52
Наполі очолить триразовий переможець ЛЧ
|Карло Анчелотті
Наполі домовився з Карло Анчелотті з приводу призначення на посаду головного тренера.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
На цій посаді 58-річний фахівець повинен змінити Мауріціо Саррі.
За інформацією джерела перешкодити призначенню Анчелотті може тільки рішення Саррі залишитися в Наполі.
Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс не вів переговорів ні з одним іншим фахівцем.
Від імені Анчелотті в переговорах брав участь юрист з Парми.
Сам Анчелотті розраховував на пропозицію від Арсеналу, але не дочекався його і задоволений тим, що повернеться працювати на Батьківщину в Італію, пише Трибуна.
Нагадаємо, що Анчелотті включив у свою команду-мрії Андрія Шевченка.
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