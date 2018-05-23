Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
115 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 14:10
Збірна України розпочала збір в Харкові
|Збірна України / zbirna.com
Гравці і тренерський штаб збірної прибули в харківський готель Superior Golf & Spa Resort практично в повному складі.
Відсутні лише вінгер Шахтаря Марлос, а також хавбек Генка Руслан Малиновський.
Поки не приїхав до національної команди і вінгер Боруссії Д Андрій Ярмоленко. Гравець повертається з США, куди вирушили дортмундці для проведення спарингу з ФК Лос-Анджелес, пише sportarena.com.
Раніше повідомлялося, що в табір збірної півзахисник приїде із запізненням.
Найближчі спаринги команда Андрія Шевченка проведе проти Марокко (31 травня) та Албанії (3 червня).
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