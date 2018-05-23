Мілевський забив красивий гол у першості Білорусі. ВІДЕО

Український форвард Артем Мілевський забив черговий гол за Динамо-Брест у першості Білорусі.

У поєдинку 8-го туру чемпіонату екс-форвард київського Динамо відзначився ударом головою у ворота Слуцька.

Його влучний постріл став рятівним для команди - матч завершився унічию 1:1.

Це вже 4 гол Мілевського за Динамо у нинішньому сезоні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що знаменитий Дієго Марадона став головою правління команди Мілевського.