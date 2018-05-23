Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
132 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 20:59
Мілевський забив красивий гол у першості Білорусі. ВІДЕО
Український форвард Артем Мілевський забив черговий гол за Динамо-Брест у першості Білорусі.
У поєдинку 8-го туру чемпіонату екс-форвард київського Динамо відзначився ударом головою у ворота Слуцька.
Його влучний постріл став рятівним для команди - матч завершився унічию 1:1.
Це вже 4 гол Мілевського за Динамо у нинішньому сезоні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що знаменитий Дієго Марадона став головою правління команди Мілевського.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій