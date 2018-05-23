Анчелотті та президент Наполі сфотографувалися у стилі голівудських бойовиків

Президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс сфотографувався із новопризначеним тренером Карло Анчелотті.

Фото вийшло у стилі голівудських бойовиків - обидва підняли руки, начебто тримають у них пістолети.

Світлину опублікував офіційний Twitter неаполітанців.

Нагадаємо, Анчелотті повернувся в Італію після багатьох років роботи у Челсі, Реалі та Баварії.