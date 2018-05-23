Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
117 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 23:32
Анчелотті та президент Наполі сфотографувалися у стилі голівудських бойовиків
Президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс сфотографувався із новопризначеним тренером Карло Анчелотті.
Фото вийшло у стилі голівудських бойовиків - обидва підняли руки, начебто тримають у них пістолети.
Світлину опублікував офіційний Twitter неаполітанців.
Benvenuto Carlo ! #ADL pic.twitter.com/jKX9DxmxXa— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 23 травня 2018 р.
Нагадаємо, Анчелотті повернувся в Італію після багатьох років роботи у Челсі, Реалі та Баварії.
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