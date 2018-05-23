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23.05.2018  23:32

Анчелотті та президент Наполі сфотографувалися у стилі голівудських бойовиків

 

Президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс сфотографувався із новопризначеним тренером Карло Анчелотті

Фото вийшло у стилі голівудських бойовиків - обидва підняли руки, начебто тримають у них пістолети. 

Світлину опублікував офіційний Twitter неаполітанців. 

Нагадаємо, Анчелотті повернувся в Італію після багатьох років роботи у Челсі, Реалі та Баварії.





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