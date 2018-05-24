Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
184 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 20:18
Павелка тролять у центрі Києва перед фіналом Ліги чемпіонів. ФОТО
|Андрій Павелко
Президенту ФФУ Андрію Павелку дісталося від вигадливих українців.
Відповідні фото опублікував на своїй сторінці у фейсбук журналіст Костянтин Андріюк.
Невідомі розмістили в Києві банери, на якому зображені Андрій Павелко, священник і Алік Нарік, якого називають кримінальним авторитетои, з кубком Ліги чемпіонів.
Будь-хто може відчути себе одним із них. Також бажаючі можуть відчути себе падчеркою Павелка, яка фотографувалася з кубок ЛЧ в машині.
Нагадаємо, що УЄФА зв'язалася з Павелком, щоб нагадати як треба використовувати кубок Ліги чемпіонів.
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