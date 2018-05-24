Павелка тролять у центрі Києва перед фіналом Ліги чемпіонів. ФОТО

Андрій Павелко

Президенту ФФУ Андрію Павелку дісталося від вигадливих українців.

Відповідні фото опублікував на своїй сторінці у фейсбук журналіст Костянтин Андріюк.

Невідомі розмістили в Києві банери, на якому зображені Андрій Павелко, священник і Алік Нарік, якого називають кримінальним авторитетои, з кубком Ліги чемпіонів.

Будь-хто може відчути себе одним із них. Також бажаючі можуть відчути себе падчеркою Павелка, яка фотографувалася з кубок ЛЧ в машині.

Нагадаємо, що УЄФА зв'язалася з Павелком, щоб нагадати як треба використовувати кубок Ліги чемпіонів.