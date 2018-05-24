Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
38 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 00:15
Король Іспанії прилетить до Києва на фінал Ліги чемпіонів
|Хуан Карлос І
Король Іспанії Хуан Карлос І планує відвідати Київ, аби підтримати мадридський Реал у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.
Про це повідомляє офіційний сайт можновладця.
Додамо, що Хуан Карлос І відвідував й попередні фінали Ліги чемпіонів, у яких грав Реал. Він стежив за виступами мадридців у ЛЧ цього сезону. Наприклад, після перемоги 3:0 над Ювентусом Хуан Карлос І особисто дзвонив Флорентіно Пересу з привітаннями.
Нагадаємо, що Реал та Ліверпуль вилетіли у Київ на фінал Ліги чемпіонів. ФОТО. ВІДЕО.
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