Король Іспанії прилетить до Києва на фінал Ліги чемпіонів

Хуан Карлос І

Король Іспанії Хуан Карлос І планує відвідати Київ, аби підтримати мадридський Реал у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Про це повідомляє офіційний сайт можновладця.

Додамо, що Хуан Карлос І відвідував й попередні фінали Ліги чемпіонів, у яких грав Реал. Він стежив за виступами мадридців у ЛЧ цього сезону. Наприклад, після перемоги 3:0 над Ювентусом Хуан Карлос І особисто дзвонив Флорентіно Пересу з привітаннями.

Нагадаємо, що Реал та Ліверпуль вилетіли у Київ на фінал Ліги чемпіонів. ФОТО. ВІДЕО.