Реал та Ліверпуль вилетіли у Київ на фінал Ліги чемпіонів. ФОТО. ВІДЕО
Учасники фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 іспанський Реал та англійський Ліверпуль вилетіли у столицю України, де відбудеться вирішальний матч турніру.
Обидві команди прибудуть у Київ приблизно о 19-30-20:00.
Next stop, Kiev. Safe travels. 👍#WeAreLiverpool pic.twitter.com/RwAqgiexCN— Liverpool FC (@LFC) 24 травня 2018 р.
"Наступна зупинка - Київ. Безпечного польоту", - підписано фоторепортаж із аеропорту Ліверпуля.
🛫⚽🇺🇦 ¡Ponemos rumbo a Kiev! #APorLa13 pic.twitter.com/loklNn5Nwu— Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 24 травня 2018 р.
Цікаво, що футболісти Реала відправилися в українську столицю у клубних костюмах, тоді як ліверпульці були у спортивному одязі.
📸✌👍 #APorLa13 pic.twitter.com/2Exw4ucpRz— Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 24 травня 2018 р.
Нагадаємо, раніше Юрген Клопп оголосив склад на зустріч із Реалом у Києві.
Також стало відомо, хто із футболістів Реала зіграє проти англійців у фінал ЛЧ.
Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський.
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