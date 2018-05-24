Реал та Ліверпуль вилетіли у Київ на фінал Ліги чемпіонів. ФОТО. ВІДЕО

Учасники фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 іспанський Реал та англійський Ліверпуль вилетіли у столицю України, де відбудеться вирішальний матч турніру.

Обидві команди прибудуть у Київ приблизно о 19-30-20:00.

"Наступна зупинка - Київ. Безпечного польоту", - підписано фоторепортаж із аеропорту Ліверпуля.

Цікаво, що футболісти Реала відправилися в українську столицю у клубних костюмах, тоді як ліверпульці були у спортивному одязі.

Нагадаємо, раніше Юрген Клопп оголосив склад на зустріч із Реалом у Києві.

Також стало відомо, хто із футболістів Реала зіграє проти англійців у фінал ЛЧ.

Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський.