Зідан назвав склад Реала на фінал Ліги чемпіонів проти Ліверпуля
|Лідери Реала Марселу та Лука Модрич зіграють у Києві
У тренерському штабі Реала визначилися із складом футболістів, які відправляться у Київ на фінал Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.
Отже, Зінедін Зідан бере з собою у столицю України 24 гравця.
Воротарі: Кейлор Навас, Франсиско Касілов, Лука Зідан;
Захисники: Даніель Карвахаль, Хесус Вальєхо, Cерхіо Рамос, Рафаель Варан, Начо, Марселу, Тео Ернандез, Ашраф Хакимі;
Півзахисники: Тоні Кроос, Лукач Модріч, Каземіру, Маркос Льоренте, Марко Асенсіо, Іско, Матео Ковачич, Дані Себальос;
Нападники: Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Гарет Бейл, Лукас Васкес, Борха Майораль.
📝 ¡Toda la plantilla convocada para la FINAL de Kiev! #APorLa13 #HalaMadrid pic.twitter.com/zhP5nw6j2X— Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 24 травня 2018 р.
Раніше склад на фінал ЛЧ-2018/19 назвав керманич Ліверпуля Юрген Клопп.
Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський.
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій