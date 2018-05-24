Зідан назвав склад Реала на фінал Ліги чемпіонів проти Ліверпуля

Лідери Реала Марселу та Лука Модрич зіграють у Києві

У тренерському штабі Реала визначилися із складом футболістів, які відправляться у Київ на фінал Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Отже, Зінедін Зідан бере з собою у столицю України 24 гравця.

Воротарі: Кейлор Навас, Франсиско Касілов, Лука Зідан;

Захисники: Даніель Карвахаль, Хесус Вальєхо, Cерхіо Рамос, Рафаель Варан, Начо, Марселу, Тео Ернандез, Ашраф Хакимі;

Півзахисники: Тоні Кроос, Лукач Модріч, Каземіру, Маркос Льоренте, Марко Асенсіо, Іско, Матео Ковачич, Дані Себальос;

Нападники: Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Гарет Бейл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Раніше склад на фінал ЛЧ-2018/19 назвав керманич Ліверпуля Юрген Клопп.

Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський.