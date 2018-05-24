У Ліверпулі визначилися із складом на фінал Ліги чемпіонів у Києві
|Фінал Ліги чемпіонів - це у тому числі тренерське протистояння Юргена Клоппа та Зінедіна Зідана
Стало відомо, які футболісти відправляться із Ліверпулем на фінал Ліги чемпіонів-2017/18 у Києві проти Реала.
До столиці України у делегацію червоних приїде 24 гравця.
Повністю склад виглядає наступним чином:
Воротарі: Лоріс Каріус, Сімон Міньйоле;
Захисники: Натаніел Клайн, Трент Александер-Арнолд, Віргіл ван Дейк, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Ендрю Робертсон, Натаніел Філліпс;
Півзахисники: Джордан Гендерсон, Джорджина Вайналдум, Джеймс Мілнер, Емре Джан, Адам Лаллана, Рафаель Камачо, Кертіс Джонс;
Нападники: Роберту Фірміну, Мохамед Салах, Садіо Мане, Денні Інгнс, Домінік Соланкі, Бен Вудберн.
Зазначимо, що Ліверпуль прилітає у Київ за декілька годин - ввечері 24 травня.
Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський.
Раніше про протистояння з Реалом у доволі оригінальному стилі висловився керманич Ліверпуля Юрген Клопп.
Також стало відомо, що у Ліверпулі створили короткий відео-гід по Києву для своїх вболівальників.
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій