У Ліверпулі визначилися із складом на фінал Ліги чемпіонів у Києві

Фінал Ліги чемпіонів - це у тому числі тренерське протистояння Юргена Клоппа та Зінедіна Зідана

Стало відомо, які футболісти відправляться із Ліверпулем на фінал Ліги чемпіонів-2017/18 у Києві проти Реала.

До столиці України у делегацію червоних приїде 24 гравця.

Повністю склад виглядає наступним чином:

Воротарі: Лоріс Каріус, Сімон Міньйоле;

Захисники: Натаніел Клайн, Трент Александер-Арнолд, Віргіл ван Дейк, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Ендрю Робертсон, Натаніел Філліпс;

Півзахисники: Джордан Гендерсон, Джорджина Вайналдум, Джеймс Мілнер, Емре Джан, Адам Лаллана, Рафаель Камачо, Кертіс Джонс;

Нападники: Роберту Фірміну, Мохамед Салах, Садіо Мане, Денні Інгнс, Домінік Соланкі, Бен Вудберн.

Зазначимо, що Ліверпуль прилітає у Київ за декілька годин - ввечері 24 травня.

Як відомо, фінал ЛЧ-2017/18 відбудеться 26 травня у Києві на НСК Олімпійський.

Раніше про протистояння з Реалом у доволі оригінальному стилі висловився керманич Ліверпуля Юрген Клопп.

Також стало відомо, що у Ліверпулі створили короткий відео-гід по Києву для своїх вболівальників.