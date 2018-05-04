Хто переможе у Києві: прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів-2017/18

Мадридський Реал має гарну можливість втретє поспіль виграти Лігу чемпіонів.

Так вважають світові букмекери, які дали прогноз на фінал ЛЧ-2017/18, в якому 26 травня у Києві іспанці зійдуться із Ліверпулем.

На перемогу Реала в основний час можна поставити з показником 2,20, Ліверпуля - 3,10, а нічия оцінюється коефіцієнтом 3,60.

При цьому з урахуванням ймовірного додаткового часу та серії пенальті на перемогу вершкових приймаються ставки із показником 1,73, а червоних - 2,10.

Нагадаємо, Реал в 1/2 фіналу пройшов Баварію, а Ліверпуль виявився сильнішим за італійську Рому.