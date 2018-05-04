Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
591 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]04.05.2018 11:57
Хто переможе у Києві: прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів-2017/18
Мадридський Реал має гарну можливість втретє поспіль виграти Лігу чемпіонів.
Так вважають світові букмекери, які дали прогноз на фінал ЛЧ-2017/18, в якому 26 травня у Києві іспанці зійдуться із Ліверпулем.
На перемогу Реала в основний час можна поставити з показником 2,20, Ліверпуля - 3,10, а нічия оцінюється коефіцієнтом 3,60.
При цьому з урахуванням ймовірного додаткового часу та серії пенальті на перемогу вершкових приймаються ставки із показником 1,73, а червоних - 2,10.
Нагадаємо, Реал в 1/2 фіналу пройшов Баварію, а Ліверпуль виявився сильнішим за італійську Рому.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій