1000 вболівальників Ліверпуля не можуть вилетіти до Києва

Ліверпуль повідомив, що близько тисячі його фанатів не можуть вилетіти до України через суперечку між англійською авіакомпанією та авіаційною владою України.

Про це пише офіційний сайт клубу.

"Ми продовжуємо працювати з усіма зацікавленими сторонами в Великобританії та Україні, щоб вирішити ситуацію, через яку близько 1000 уболівальників не можуть вилетіти до Києва.

Компанія World Choice Sports замовила рейси для наших фанатів, але їх скасували через суперечку між туристичною компанією міста Віднес і авіаційною владою України про розмір літаків.

Разом з офіційними особами з аеропорту Ліверпуля імені Джона Леннона, міської ради Ліверпуля, УЄФА та влади Києва ми намагаємося вирішити це питання і будемо продовжувати робити це до тих пір, поки всі способи не будуть вичерпані", - йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, що в ЗМІ розповіли про те, що буде із квитками на фінал Ліги чемпіонів, від яких відмовилися у Реалі.