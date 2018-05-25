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25.05.2018  16:17

Тренер збірної України залишив команду і підписав контракт зі Спартаком, - ТаТоТаке

Рауль Ріанчо

Помічник головного тренера збірної України Рауль Ріанчо працюватиме в московському Спартаку.

Про це повідомив ведучий шоу ТаТоТаке Костянтин Андріюк.

За його інформацією, Ріанчо два дні тому підписав контракт з російським клубом, де буде асистентом головного тренера.

Хто замінить фахівця в збірній поки невідомо.

Нагадаємо, що раніше тренер пояснив що він хоче бачити в збірній України.





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