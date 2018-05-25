Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
242 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 18:16
Хацкевич назвав найгострішу проблему для Динамо
|Олександр Хацкевич
Київське Динамо залишилося з одним нападником.
Про це сказав головний тренер команди Олександр Хацкевич.
"Пишуть, що Динамо потрібно посилити чотири позиції, а хтось каже - п'ять. Хтось критикує молодь. Але, передусім, треба говорити про те, що команду покинули Мбокані і Мораєс. І у нас, по суті, залишився один нападник. Це зараз для нас дуже гостра проблема", - пояснив керманич.
"У середину поля після травми повернувся Сидорчук, є Гармаш, Буяльський, але це футболісти, які більше працюють на відбір м'яча. Нам потрібен футболіст більш атакувального плану", - цитує Хацкевича dynamo.kiev.ua.
Раніше Хацкевич заявив, що візьме на збори талановитого вінгера з молодіжки.
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