Хацкевич назвав найгострішу проблему для Динамо

Олександр Хацкевич

Київське Динамо залишилося з одним нападником.

Про це сказав головний тренер команди Олександр Хацкевич.

"Пишуть, що Динамо потрібно посилити чотири позиції, а хтось каже - п'ять. Хтось критикує молодь. Але, передусім, треба говорити про те, що команду покинули Мбокані і Мораєс. І у нас, по суті, залишився один нападник. Це зараз для нас дуже гостра проблема", - пояснив керманич.

"У середину поля після травми повернувся Сидорчук, є Гармаш, Буяльський, але це футболісти, які більше працюють на відбір м'яча. Нам потрібен футболіст більш атакувального плану", - цитує Хацкевича dynamo.kiev.ua.

Раніше Хацкевич заявив, що візьме на збори талановитого вінгера з молодіжки.