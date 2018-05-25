Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
71 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 18:35
Віталій Кличко: Я люблю футбол, тому що він є
|Віталій Кличко на жеребкуванні Ліги чемпіонів
Мер Києва Віталій Кличко любить футбол.
Про це повідомляє Р-Спорт.
"Я люблю футбол, тому що футбол є. Тому що це класна гра, це азарт, адреналін, емоції. Футбол дуже популярний в Києві, але нам необхідно, щоб він був мегапопулярний", - підкреслив екс-боксер.
"Щоб кожен хлопчисько і дівчата приходили в секцію, ставили перед собою цілі і завдання. Він дисциплінує, він дає можливість почуття ліктя команди і допомагає в подальшому досягати своєї мети в житті", - вважає Кличко-старший.
Нагадаємо, що Кличко пообіцяв щиру українську гостинність у столиці під час фіналу ЛЧ.
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