Віталій Кличко: Я люблю футбол, тому що він є

Віталій Кличко на жеребкуванні Ліги чемпіонів

Мер Києва Віталій Кличко любить футбол.

Про це повідомляє Р-Спорт.

"Я люблю футбол, тому що футбол є. Тому що це класна гра, це азарт, адреналін, емоції. Футбол дуже популярний в Києві, але нам необхідно, щоб він був мегапопулярний", - підкреслив екс-боксер.

"Щоб кожен хлопчисько і дівчата приходили в секцію, ставили перед собою цілі і завдання. Він дисциплінує, він дає можливість почуття ліктя команди і допомагає в подальшому досягати своєї мети в житті", - вважає Кличко-старший.

Нагадаємо, що Кличко пообіцяв щиру українську гостинність у столиці під час фіналу ЛЧ.