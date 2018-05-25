Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
198 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 20:18
Команда Шевченка на Хрещатику розписала мирову з легендами Реала
У фіналі турніру чемпіоінів, який відбувся на Хрещатику в Києві, зійшлися команда Андрія Шевченка та легенди Реала.
Переможця в матчі не виявлено. Команди зіграли в результативну нічию.
Третє місце посіли легенди Ліверпуля.
Нагадаємо, що у півфіналі команда Шевченка розбила легенд УЄФА.
Команда Шевченка - Легенди Реала 3:3
Голи: 1:0 - 3 Лужний, 2:0 - 5 Воронін, 2:1 - 9 Камбьяссо, 2:2 - 12 Арбелоа, 3:2 - 13 Ребров, 3:3 - 16 Шукер
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій