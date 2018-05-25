Команда Шевченка на Хрещатику розписала мирову з легендами Реала

У фіналі турніру чемпіоінів, який відбувся на Хрещатику в Києві, зійшлися команда Андрія Шевченка та легенди Реала.

Переможця в матчі не виявлено. Команди зіграли в результативну нічию.

Третє місце посіли легенди Ліверпуля.

Нагадаємо, що у півфіналі команда Шевченка розбила легенд УЄФА.

Команда Шевченка - Легенди Реала 3:3

Голи: 1:0 - 3 Лужний, 2:0 - 5 Воронін, 2:1 - 9 Камбьяссо, 2:2 - 12 Арбелоа, 3:2 - 13 Ребров, 3:3 - 16 Шукер