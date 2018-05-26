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26.05.2018  09:30

Ріанчо не вів перемовин зі Спартаком

Рауль Ріанчо

Помічник головного тренера збірної України Андрія Шевченка Рауль Ріанчо не вів переговорів з московським Спартаком та іншими клубами.

Про це заявив сам іспанець.

"Я можу вам точно сказати, що не вестиму ніяких переговорів, поки не закінчиться тренувальний збір України", - зазначив спеціаліст.

"Зараз я перебуваю на базі і зосереджений тільки на роботі в збірній, і не думаю про інші речі", - запевнив Рауль.

"Хочу, щоб ви розуміли - я не спілкувався з представниками Спартака або будь-яких інших клубів. Я не буду вести ніяких переговорів про своє майбутнє, поки не закінчиться тренувальний збір України - це 100%", - цитує Ріанчо FootBoom.

Нагадаємо, що напередодні з'явилася інформація про те, що Руаль покидає збірну заради Спартака.





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