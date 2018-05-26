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211 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 09:30
Ріанчо не вів перемовин зі Спартаком
|Рауль Ріанчо
Помічник головного тренера збірної України Андрія Шевченка Рауль Ріанчо не вів переговорів з московським Спартаком та іншими клубами.
Про це заявив сам іспанець.
"Я можу вам точно сказати, що не вестиму ніяких переговорів, поки не закінчиться тренувальний збір України", - зазначив спеціаліст.
"Зараз я перебуваю на базі і зосереджений тільки на роботі в збірній, і не думаю про інші речі", - запевнив Рауль.
"Хочу, щоб ви розуміли - я не спілкувався з представниками Спартака або будь-яких інших клубів. Я не буду вести ніяких переговорів про своє майбутнє, поки не закінчиться тренувальний збір України - це 100%", - цитує Ріанчо FootBoom.
Нагадаємо, що напередодні з'явилася інформація про те, що Руаль покидає збірну заради Спартака.
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