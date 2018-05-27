Стало відомо, з ким Шахтар точно не зіграє в групі Ліги чемпіонів наступного сезону
Стали відомі попередні склади кошиків на жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2018/19.
Донецький Шахтар потрапив до другого кошика.
Перший кошик: Атлетико, Барселона, Реал, Локомотив, ПСЖ, Баварія, Ювентус, Манчестер Сіті.
Другий кошик: Тоттенгем, Шахтар, Наполі, Порту, Боруссія, Манчестер Юнайтед, (Бенфіка, Базель).
Третій кошик: Ліверпуль, Шальке, Монако, Рома, Ліон, ЦСКА, (Ред Булл Зальцбург, Аякс).
Четвертий кошик: Валенсія, Вікторія, Брюгге, Інтер, Галатасарай, Гоффенгайм, (ПСВ, Селтік).
У дужках вказані ті команди, які потраплять до групового етапу, якщо пройдуть кваліфікацію. Обрані ті учасники кваліфікації, які перебувають вище на підставі коефіцієнтів УЄФА.
Нагадаємо, що колишній клуб Ротаня може стати суперником Динамо у Лізі чемпіонів.
Next season’s Champions League is already taking shape pic.twitter.com/vRNz8OYvaW— B/R Football (@brfootball) 27 мая 2018 г.
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій