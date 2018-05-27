Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
433 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
27.05.2018  18:20

Стало відомо, з ким Шахтар точно не зіграє в групі Ліги чемпіонів наступного сезону

 

Стали відомі попередні склади кошиків на жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

Донецький Шахтар потрапив до другого кошика.

Перший кошик: Атлетико, Барселона, Реал, Локомотив, ПСЖ, Баварія, Ювентус, Манчестер Сіті.

Другий кошик: Тоттенгем, Шахтар, Наполі, Порту, ​​Боруссія, Манчестер Юнайтед, (Бенфіка, Базель).

Третій кошик: Ліверпуль, Шальке, Монако, Рома, Ліон, ЦСКА, (Ред Булл Зальцбург, Аякс).

Четвертий кошик: Валенсія, Вікторія, Брюгге, Інтер, Галатасарай, Гоффенгайм, (ПСВ, Селтік).

У дужках вказані ті команди, які потраплять до групового етапу, якщо пройдуть кваліфікацію. Обрані ті учасники кваліфікації, які перебувають вище на підставі коефіцієнтів УЄФА.

Нагадаємо, що колишній клуб Ротаня може стати суперником Динамо у Лізі чемпіонів.





Читай також
Манчестер Юнайтед готовий запропонувати 85 млн євро за екс-зірку Шахтаря
Зірка Шахтаря тренується на базі Атлетико
Рекордний трансфер зірки Шахтаря в АПЛ відкладено
Лук'янчук довикликаний у збірну замість захисника Шахтаря
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
20:15
Футбол. Клопп о 6 ранку співав пісні з уболівальниками після поразки від Реала. ВІДЕО
19:52
Футбол. Полтава і Десна вийшли в УПЛ, декласувавши Чорноморець і Зірку
19:15
Автоспорт. Ріккардо виграв Гран Прі Монако
18:55
Футбол. Ліверпуль хоче замінити невдаху Каріуса Луніним? Переговори вже проведено
18:40
Футбол. Бейл розповів, як забив історичний гол Ліверпулю ударом через себе
18:20
Футбол. Стало відомо, з ким Шахтар точно не зіграє в групі Ліги чемпіонів наступного сезону
17:55
Футбол. Реал відсвяткував кубок Ліги чемпіонів у роздягальні НСК Олімпійський. ВІДЕО
17:38
Футбол. Провальний голкіпер Ліверпуля: Зараз нічого не відчуваю
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!