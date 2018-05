Стало відомо, з ким Шахтар точно не зіграє в групі Ліги чемпіонів наступного сезону

Стали відомі попередні склади кошиків на жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

Донецький Шахтар потрапив до другого кошика.

Перший кошик: Атлетико, Барселона, Реал, Локомотив, ПСЖ, Баварія, Ювентус, Манчестер Сіті.

Другий кошик: Тоттенгем, Шахтар, Наполі, Порту, ​​Боруссія, Манчестер Юнайтед, (Бенфіка, Базель).

Третій кошик: Ліверпуль, Шальке, Монако, Рома, Ліон, ЦСКА, (Ред Булл Зальцбург, Аякс).

Четвертий кошик: Валенсія, Вікторія, Брюгге, Інтер, Галатасарай, Гоффенгайм, (ПСВ, Селтік).

У дужках вказані ті команди, які потраплять до групового етапу, якщо пройдуть кваліфікацію. Обрані ті учасники кваліфікації, які перебувають вище на підставі коефіцієнтів УЄФА.

Нагадаємо, що колишній клуб Ротаня може стати суперником Динамо у Лізі чемпіонів.

Next season’s Champions League is already taking shape pic.twitter.com/vRNz8OYvaW