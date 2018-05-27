Полтава і Десна вийшли в УПЛ, декласувавши Чорноморець і Зірку

27 травня відбуваються два перехідні матчі за право виступати в УПЛ наступного сезону.

У першому поєдинку Полтава на своєму стадіоні здолала Чорноморець в екстра-таймі.

У другому матчі Десна бореться за право виступати в УПЛ з Зіркою.

Нагадаємо, що клуб Першої ліги, якому не вдалося вийти в УПЛ, почав чистку рядів.

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27 травня

Матчі-відповіді

Полтава - Чорноморець 3:0 ЕТ (0:0, 1:0, 1:0, 1:0), перший матч - 0:1

Голи: 1:0 – 68 Дегтярьов, 2:0 – 105 Дегтярьов, 3:0 – 112 Насібулін.

Полтава – Кринський, Савін (Жичіков, 83), Іванов, Голіков, Парамонов, Насібулін, Башлай, Крапивний (Савченко, 60), Покотилюк, Ковпак (Дегтярьов, 66), Мединський.

Чорноморець – Новак, Іщенко, Люлька (Зубейко, 25), Бобко, Ковалець, Смірнов, Третьяков, Татарков (Черний, 86), Оріховський, Романюк, Гладкий.

Попередження: Насібулін (39), Романюк (64), Смірнов (88), Савченко (97), Башлай (101).

Вилучення: Романюк (110).

Десна - Зірка 4:0, перший матч - 1:1

Голи: 1:0 – 38 Фаворов, 2:0 – 52 Коберідзе, 3:0 – 64 Волков, 4:0 - 87 Арвеладзе

Десна – Литовка, Мостовий, Єрмаков, Головко, Волков (Банасевич, 82), Огиря, Фаворов (Безбородько, 79), Фаворов, Коберідзе, Арвеладзе, Філіппов.

Зірка – Лепка, Братков, Гафеті, Малиновський, Маткобожик, Рюльє, Білоног (Ходаковський, 46), Аверьянов, Гедж (Дришлюк, 62), Чичиков (Семка, 46), Кондраков.

Попередження: Аверьянов (56), Єрмаков (86).