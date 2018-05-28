Фанати Альбасете присвятили Зозулі душевну пісню. ВІДЕО

Роман Зозуля

Уболівальники іспанського Альбасете після матчу з Барселоною Б заспівали після нападнику команди Роману Зозулі.

У ній вони просять українця залишитися в клубі, підкреслюючи, що Альбасете - це його дім.

Нагадаємо, що Зозуля забив черговий гол за Альбасете.

Зазначимо, що чинний контракт Романа завершується в кінці червня.