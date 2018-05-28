Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
59 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 21:22
Фанати Альбасете присвятили Зозулі душевну пісню. ВІДЕО
|Роман Зозуля
Уболівальники іспанського Альбасете після матчу з Барселоною Б заспівали після нападнику команди Роману Зозулі.
У ній вони просять українця залишитися в клубі, підкреслюючи, що Альбасете - це його дім.
Нагадаємо, що Зозуля забив черговий гол за Альбасете.
Зазначимо, що чинний контракт Романа завершується в кінці червня.
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