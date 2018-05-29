Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
16 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 08:56
Балотеллі відзначив повернення до збірної Італії класним голом Саудівській Аравії. ВІДЕО
|Маріо Балотеллі
Нападник французької Ніцци Маріо Балотеллі забив один із двох голів Італії у ворота збірної Саудівської Аравії.
27-річний форвард, якого 4 роки не викликали до збірної, обіграв захисника і прицільно вистрілив у ближній кут.
Нагадаємо, що Балотеллі може стати партнером Ярмоленка в Боруссії.
Товариський матч
28 травня
Італія – Саудівська Аравія 2:1 (1:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 21 Балотеллі, 2:0 – 68 Белотті, 2:1 – 72 Аль-Шехрі.
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