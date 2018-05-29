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29.05.2018  08:56

Балотеллі відзначив повернення до збірної Італії класним голом Саудівській Аравії. ВІДЕО

Маріо Балотеллі

Нападник французької Ніцци Маріо Балотеллі забив один із двох голів Італії у ворота збірної Саудівської Аравії.

27-річний форвард, якого 4 роки не викликали до збірної, обіграв захисника і прицільно вистрілив у ближній кут.

Нагадаємо, що Балотеллі може стати партнером Ярмоленка в Боруссії.

Товариський матч

28 травня

Італія – Саудівська Аравія 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 21 Балотеллі, 2:0 – 68 Белотті, 2:1 – 72 Аль-Шехрі.





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