Стали відомі можливі суперники Ворскли у Лізі Європи

Ворскла-Зоря

Визначилися всі 17 клубів, які потрапили в основну сітку Ліги Європи автоматично, серед яких і полтавська Ворскла.

У груповому турнірі Ліги Європи-2018/2019 виступлять 48 клубів, які в 12 квартетах посперечаються за 24 путівки в 1/16 фіналу (до них приєднаються вісім третіх команд з груп ЛЧ).

Безпосередньо в ЛЄ потрапили: по два представники з Іспанії (Вільярреал, Бетіс), Німеччини (Байєр, Айнтрахт), Англії (Челсі, Арсенал), Італії (Лаціо, Мілан) і Франції (Марсель, Ренн), по одному - з Росії ( Краснодар), Португалії (Авеш), України (Ворскла), Бельгії (Андерлехт), Туреччини (Акхісар), Чехії (Яблунець) і Швейцарії (Цюріх).

Ще 31 клуб проб'ється в основну сітку з кваліфікації Ліги Європи (13 місць) і Ліги чемпіонів (18).

Жеребкування групового етапу відбудеться 31 серпня, перший тур - 20 вересня.

З огляду на рейтинг Ворскли (8,226), велика ймовірність того, що полтавська команда при жеребкуванні потрапить в четвертий кошик.

Четверта команда УПЛ, Зоря, почне виступ у Лізі Європи з третьої кваліфікації (швидше за все, буде несіяною, жеребкування - 23 липня, матчі - 9-го і 16 серпня), а п'ята, Маріуполь, - з другої кваліфікації (буде сіяною, жеребкування - 19 червня, матчі - 26 липня і 2 серпня).

Нагадуємо, раніше стало відомо, з ким Шахтар точно не зіграє в групі Ліги чемпіонів наступного сезону.