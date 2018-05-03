На матчі Геліоса і Полтави фанати облили арбітра водою

ФК Геліос

На матчі Першої ліги Геліос - Полтава фанати господарів облаяли арбітрів і облили їх водою.

Цей інцидент буде розслідуваний.

Також були вилучені два футболіста Геліоса. Капітан господарів Ігор Луценко отримав червону за застосування сили до одного з членів суддівської бригади в кінці першого тайму.

Хавбек Геліоса Євген Чепурненко отримав другу жовту на 86-й хвилині і залишив команду догравати удев'ятьох, пише Sport Arena.

Як відомо, напередодні Суми перемогли Авангард, а Десна була сильніша за Оболонь.