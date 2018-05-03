Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
128 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 08:57
На матчі Геліоса і Полтави фанати облили арбітра водою
|ФК Геліос
На матчі Першої ліги Геліос - Полтава фанати господарів облаяли арбітрів і облили їх водою.
Цей інцидент буде розслідуваний.
Також були вилучені два футболіста Геліоса. Капітан господарів Ігор Луценко отримав червону за застосування сили до одного з членів суддівської бригади в кінці першого тайму.
Хавбек Геліоса Євген Чепурненко отримав другу жовту на 86-й хвилині і залишив команду догравати удев'ятьох, пише Sport Arena.
Як відомо, напередодні Суми перемогли Авангард, а Десна була сильніша за Оболонь.
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