Російських журналістів, які відвідували Крим, можуть не пустити на фінал ЛЧ в Києві

Україна має намір заборонити в'їзд росіянам, які раніше порушували державний кордон.

Про це пише видання iz.ru.

"В першу чергу це стосується осіб, які відвідали Крим через закриті пункти пропуску. Ці люди порушили українське законодавство і не зможуть висвітлювати спортивний захід з Києва, навіть якщо у них буде акредитація.

Обмеження будуть поширюватися і на журналістів, які побували в невизнаних республіках", - заявив один зі співрозмовників видання.

Ситуацію також прокоментував український депутат Олександр Марченко.

"Я вважаю, що російські журналісти повинні користуватися засобами інтернету. І таку подію, як фінал Ліги чемпіонів, хай вони висвітлюють дистанційно - як це було в 2017 році, коли ми приймали Євробачення. Українцям також варто бойкотувати чемпіонат світу, який пройде в Росії в 2018 році", - підсумував Марченко.

Як відомо, фінал Ліги чемпіонів Реал - Ліверпуль відбудеться 26 травня в Києві на стадіоні Олімпійський.https://iz.ru/