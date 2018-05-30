Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
256 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 18:36
Коноплянка тотально затролив сплячого Зінченка в літаку. ВІДЕО
|Зінченко і Коноплянка
Півзахисник збірної України Євген Коноплянка потролив свого партнера Олександра Зінченка, поки той спав у літаку.
Хавбек Шальке зняв Зінченка з відкритим ротом на відео зі словами: "Старина, що сталося? Втомився?"
Олександр відповів: "Трохи боляче, друже".
Нагадаємо, що Зінченко впевнений у перемозі збірної в матчі з Марокко.
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