Коноплянка тотально затролив сплячого Зінченка в літаку. ВІДЕО

Зінченко і Коноплянка

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка потролив свого партнера Олександра Зінченка, поки той спав у літаку.

Хавбек Шальке зняв Зінченка з відкритим ротом на відео зі словами: "Старина, що сталося? Втомився?"

Олександр відповів: "Трохи боляче, друже".

Нагадаємо, що Зінченко впевнений у перемозі збірної в матчі з Марокко.