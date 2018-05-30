Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
256 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
30.05.2018  18:36

Коноплянка тотально затролив сплячого Зінченка в літаку. ВІДЕО

Зінченко і Коноплянка

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка потролив свого партнера Олександра Зінченка, поки той спав у літаку.

Хавбек Шальке зняв Зінченка з відкритим ротом на відео зі словами: "Старина, що сталося? Втомився?"

Олександр відповів: "Трохи боляче, друже".

Нагадаємо, що Зінченко впевнений у перемозі збірної в матчі з Марокко.





Читай також
Коноплянка: Де Селезньов сказав таке про Шабанова? Може на дискотеці?
Коноплянка про супергол Бейла Ліверпулю: Ми усі так можемо, треба лише дійти до фіналу ЛЧ
Стало відомо, яке місце у рейтингу авторитетного видання посіли Ярмоленко та Коноплянка
Коноплянка та Шальке здобули перемогу в останньому матчі сезону. Інші матчі 34-го туру чемпіонату Німеччини
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
20:22
Футбол. Стало відомо, чи повернуться Карпати на Арену Львів
19:59
Футбол. Хацкевич: Як тільки у Шахтаря проблеми, на наші матчі призначають Абдулу, Дердо або Можаровського
19:37
Футбол. ФФУ спотворила слова президента УЄФА заради піару Павелка
19:15
Футбол. Гідний тролінг: на Ebay з'явилися діряві рукавиці "Каріуса". ФОТО
18:52
Футбол. УЄФА представила новий м'яч і гімн Ліги Європи. ФОТО, ВІДЕО
18:36
Футбол. Коноплянка тотально затролив сплячого Зінченка в літаку. ВІДЕО
18:21
Футбол. Миколенко: Перед іграми Хацкевич часто цитує Лобановського
17:55
Футбол. Скандальний Балотеллі зробив відверту расистську заяву щодо самого себе
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!