Україна - Албанія: матч все таки відбудеться

Товариський матч Україна - Албанія відбудеться в Евіані.

Про це згідно з рішенням ФІФА повідомляє телеканал Футбол 1.

У ФІФА вирішили, що стадіон в Евіані, де мала відбутися гра, підходить для матчу такого рівня.

Організатором товариської зустрічі є Албанія, Україна - запрошена збірна. Тому ФФУ не займається організацією цього матчу.

Гру заплановано на 3 червня.

Нагадаємо, що матч Україна - Албанія був під загрозою зриву через неналежну інфраструктуру в Евіані.

Також збірна України проведе спаринг з Марокко 31 травня.