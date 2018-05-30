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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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30.05.2018  23:37

Україна - Албанія: матч все таки відбудеться

 

Товариський матч Україна - Албанія відбудеться в Евіані.

Про це згідно з рішенням ФІФА повідомляє телеканал Футбол 1.

У ФІФА вирішили, що стадіон в Евіані, де мала відбутися гра, підходить для матчу такого рівня.

Організатором товариської зустрічі є Албанія, Україна - запрошена збірна. Тому ФФУ не займається організацією цього матчу.

Гру заплановано на 3 червня.

Нагадаємо, що матч Україна - Албанія був під загрозою зриву через неналежну інфраструктуру в Евіані.

Також збірна України проведе спаринг з Марокко 31 травня.





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