Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
36 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 23:37
Україна - Албанія: матч все таки відбудеться
Товариський матч Україна - Албанія відбудеться в Евіані.
Про це згідно з рішенням ФІФА повідомляє телеканал Футбол 1.
У ФІФА вирішили, що стадіон в Евіані, де мала відбутися гра, підходить для матчу такого рівня.
Організатором товариської зустрічі є Албанія, Україна - запрошена збірна. Тому ФФУ не займається організацією цього матчу.
Гру заплановано на 3 червня.
Нагадаємо, що матч Україна - Албанія був під загрозою зриву через неналежну інфраструктуру в Евіані.
Також збірна України проведе спаринг з Марокко 31 травня.
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