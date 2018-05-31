До сліз: Хачеріді емоційно попрощався з уболівальниками Динамо





Захисник Динамо Євген Хачеріді, який переходить у ПАОК, попрощався з фанатами київського клубу.

Про це повідомляє footballhub.

"Говорити прощай або до побачення - це найскладніша справа. Я не виняток... У мене було достатньо часу за останні пару місяців побути на самоті і підготувати себе до цього моменту. Для мене, звичайного хлопця з Мелітополя, ці останні десять років були справжньою казкою, тепер я це розумію...

Ти ніколи не зможеш забути команду, місто, де практично все в твоєму житті сталося вперше: любов, слава, гроші, сльози, поразки. Я став тут чоловіком.. я з твердою впевненістю кажу, - вболівальники Динамо Київ, - ви найкращі в світі! Ви закарбувалися, як і Динамо, в моєму ДНК. Я ніколи вас не забуду.

Спасибі величезне моєму президенту Ігорю Михайловичу Суркісу, за те, що він виховував мене, лаяв, хвалив, вчив, терпів. Адже я розумію, що я катастрофічно не простий.

І ось, настав той момент, який я боявся собі уявити, коли я пишу це прощальний лист своїй сім'ї, своєму будинку, своїм близьким і рідним людям... Спасибі всім вам!! Я вас ніколи не забуду!!! Моє серце завжди з вами!!! Спасибі вам величезне... Спасибі", - написав Хачеріді.

Нагадаємо, що Хачеріді до кінця тижня перейде в ПАОК.