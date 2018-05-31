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31.05.2018  16:55

Україна - Марокко: прогноз букмекерів на товариський матч

 

31 травня у швейцарській Женеві відбудеться товариський матч між збірними України та Марокко

Букмекери вважають суперника української команди фаворитом протистояння. 

Так, на перемогу представника Африки можна поставити із показником 2,50, тоді як успіх українців оцінюється коефіцієнтом 3,20, при цьому нічийний результат більш вірогідний, ніж звитяга команди Андрія Шевченка - 2,80. 

Як відомо, збірна Марокко є учасником чемпіонату світу у Росії. Команда зіграє у групі В проти Португалії, Іспанії та Ірану.

Нагадаємо, матч розпочнеться о 21:00. 

Раніше Олександр Зінченко дав прогноз на поєдинок із марокканцями





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