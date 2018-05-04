Шахтар випередив Барселону та підсилився талановитим бразильцем - ЗМІ
Шахтар підписав контракт із 19-річним бразильським вінгером Маркіньосом Сіпріану.
До середини вересня гравець буде перебувати у розташуванні Сан-Паулу, адже має з цим клубом чинну угоду, а потім переїде в Україну.
"Я підписав попередню угоду з Шахтарем. Переїду в Україну після того, як 15 вересня закінчиться мій контракт з Сан-Паулу", - розповів Сіпріано в інтерв'ю Esportes.yahoo.com.
"Інтерес виявляли багато клубів, але офіційні пропозиції зробили тільки Шахтар і Барселона. Моє рішення не пов'язане з грошима, я вибрав довгостроковий проект, де добре працюють з молодими бразильцями і де я зможу грати в Лізі чемпіонів", - каже футболіст.
Маркіньос Сіпріану виступає за Сан-Паулу з 2015 року, але за першу команди встиг зіграти лише один матч в січні цього року. Нині через відмову продовжувати угоду гравець виведений зі складу та тренується з колективі U-23 без можливості проводити матчі у дорослій команді.
Зазначимо, що авторитетний британський журнал Four Four Two недавно поставив вінгера на 87-е місце серед 100 кращих молодих гравців світового футболу, пише СпортАрена.
Раніше повідомлялося, що Шахтар майже завершив перехід талановитого центрхава Майкона.
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