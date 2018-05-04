Офіційний сайт УЄФА завчасно оголосив Ліверпуль переможцем Ліги чемпіонів. ФОТО

Мохамед Салах

Офіційний сайт УЄФА назвав англійський Ліверпуль переможцем Ліги чемпіонів-2018.

Після півфінальних матчів, у яких стало ясно, що у фіналі зіграють Реал і Ліверпуль, сайт УЄФА оновив розділ історії турніру.

У ньому редактори підправили інформацію і помилково помістили графічний колаж, на якому переможцем фіналу є Ліверпуль.

Незабаром помилка була виправлена.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня в Києві.

Також стало відомо, яка суперзірка заспіває на відкритті матчу на НСК Олімпійському.