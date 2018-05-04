Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
243 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.05.2018 21:34
Офіційний сайт УЄФА завчасно оголосив Ліверпуль переможцем Ліги чемпіонів. ФОТО
|Мохамед Салах
Офіційний сайт УЄФА назвав англійський Ліверпуль переможцем Ліги чемпіонів-2018.
Після півфінальних матчів, у яких стало ясно, що у фіналі зіграють Реал і Ліверпуль, сайт УЄФА оновив розділ історії турніру.
У ньому редактори підправили інформацію і помилково помістили графічний колаж, на якому переможцем фіналу є Ліверпуль.
Незабаром помилка була виправлена.
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня в Києві.
Також стало відомо, яка суперзірка заспіває на відкритті матчу на НСК Олімпійському.
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