Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
90 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.05.2018 23:55
Манчестер Юнайтед програв Брайтону в 37 турі чемпіонату Англії
Середняк АПЛ Брайтон переміг Манчестер Юнайтед, який перебуває на другій сходинці.
Нагадаємо, що в минулому турі Тоттенгем виграв у Вотфорда.
Чемпіонат Англії
37 тур
4 травня
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 - 57 Гросс
FT: Brighton 1 #MUFC 0.— Manchester United (@ManUtd) 4 мая 2018 г.
The Reds slip up on the south coast as the Seagulls secure Premier League safety. #BHAMUN pic.twitter.com/YGMRfickms
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