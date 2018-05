Манчестер Юнайтед програв Брайтону в 37 турі чемпіонату Англії

Середняк АПЛ Брайтон переміг Манчестер Юнайтед, який перебуває на другій сходинці.

Нагадаємо, що в минулому турі Тоттенгем виграв у Вотфорда.

Чемпіонат Англії

37 тур

4 травня

Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 - 57 Гросс

FT: Brighton 1 #MUFC 0.



The Reds slip up on the south coast as the Seagulls secure Premier League safety. #BHAMUN pic.twitter.com/YGMRfickms